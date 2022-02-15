بدء عملية أمنية واسعة في جبال حمرين

2022/02/15 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت مديرية شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، بانطلاق عملية امنية واسعة في سلسلة جبال حمرين.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "شرعت قطعات من افوج طوارئ ديالى والفوج التكتيكي، ومفارز الجهد الهندسي واقسام الاتصالات ومكافحة المتفجرات، وبمشاركة قطعات الفرقة الاولى في الجيش العراقي، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش، ومفارز ودوريات الوكالات الأمنية الساندة بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة ديالى اللواء عباس محمد حسين، لدهم وتفتيش قرى( عين ليلة، سيوه، غزيل) والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين".

وبينت أن "ذلك لملاحقة العصابات الارهابية وتنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين، ومنع الارهابيين من اتخاذ المناطق الوعرة مأوى لهم وتدمير اوكارهم".

وشدد قائد شرطة ديالى على "تكثيف الجهود الامنية والاستخبارية وتفويت الفرصة على من يريد العبث بأمن ديالى".

وأشار الى "استمرار تعقب الارهابيين والمجرمين في جميع قواطع المسؤولية من خلال التنسيق العالي بين صنوف الاجهزة الامنية كافة".

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