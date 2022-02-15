القبض على 5 ارهابيين في أربيل

2022/02/15 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لعصابات داعـش الإرهابية، في أربيل.وقال رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لمتابعة العناصر الإرهابية، وعلى ضوء نتائج الجهد التنسيقي المثمر لزيارة رئيس جهاز مُكافحة …

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