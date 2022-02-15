الفتح يتهم الكاظمي بمحاولة استبدال التحالف الدولي بقوات الناتو داخل العراق

2022/02/15 | 19:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أتهم عضو تحالف الفتح احمد عبد الحسين ، الثلاثاء ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته بالعمل على استبدال قوات التحالف الدولي بقوات الناتو ومحاولة تثبيتهم داخل العراق.وقال عبد الحسين لوكالة / المعلومة /، إن “رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي اتفق بعد زيارته الأخيرة إلى بروكسل مع حلف الناتو بضرورة تواجد […]

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