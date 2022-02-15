وفاة الأديب المغربي إدريس الخوري

2022/02/15 | 19:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط-(أ ف ب) – توفي الأديب المغربي إدريس الخوري الذي اشتهر خصوصا بأعمال قصصية، الاثنين في منزله بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط عن 83 عاما، بحسب ما أفاد اتحاد كتاب المغرب في بيان الثلاثاء.ونعى الاتحاد “فقيد الإبداع المغربي (…) الذي ظل قاصا وناثرا وكاتب مقالة من الطراز الرفيع”، مشيدا بأعماله “النابعة من تراكم استثنائي […]

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