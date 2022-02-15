العلماء أخطأوا.. هذا ما سيصطدم بسطح القمر بعد أيام

2022/02/15 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار نبأ التحطم المرتقب لبقايا صاروخ تابع لشركة "سبايس اكس" مطلع مارس على القمر، بعدما تاه في الفضاء لسنوات، ضجة كبيرة في الأسابيع الماضية، لكن تبيّن أن علماء الفلك أخطأوا التشخيص.

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