محافظة بغداد تصدر توضيحاً بشأن أزمة شح المياه في ناحية النهروان

2022/02/15 | 19:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر محافظ بغداد محمد جابر العطا، الثلاثاء، توضيحاً بشأن أزمة شح المياه في ناحية النهروان، بقضاء المدائن.وقال العطا خلال لقاء جمعه مع أهالي النهروان بديوان المحافظة، وبحسب بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “محافظة بغداد بانتظار اطلاق التخصيص المالي من وزارة المالية للشروع في تنفيذ مشروع خط الطوارئ الذي اقترحته …

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