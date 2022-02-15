2022/02/15 | 19:38 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص ..
استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد القدري ، الثلاثاء ، حصول رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ولاية ثانية لرئاسة الحكومة.
وقال القدري لوكالة / المعلومة /، إن “تجديد الولاية الثانية لمصطفى الكاظمي مجرد سراب خاصة بعد ضعف الأداء الحكومي في مرحلة رئاسته والتلكؤ في الملفات المهمة وسوء الإدارة”، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني: الكاظمي صار بعيدا عن الولاية الثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد القدري ، الثلاثاء ، حصول رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ولاية ثانية لرئاسة الحكومة.
وقال القدري لوكالة / المعلومة /، إن “تجديد الولاية الثانية لمصطفى الكاظمي مجرد سراب خاصة بعد ضعف الأداء الحكومي في مرحلة رئاسته والتلكؤ في الملفات المهمة وسوء الإدارة”، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني: الكاظمي صار بعيدا عن الولاية الثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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