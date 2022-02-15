برلماني: الكاظمي صار بعيدا عن الولاية الثانية



برلماني: الكاظمي صار بعيدا عن الولاية الثانية
2022/02/15 | 19:38 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص ..

استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد القدري ، الثلاثاء ، حصول رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ولاية ثانية لرئاسة الحكومة.

وقال القدري لوكالة / المعلومة /، إن “تجديد الولاية الثانية لمصطفى الكاظمي مجرد سراب خاصة بعد ضعف الأداء الحكومي في مرحلة رئاسته والتلكؤ في الملفات المهمة وسوء الإدارة”، […]

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