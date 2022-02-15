2022/02/15 | 19:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد القدري ، الثلاثاء ، حصول رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ولاية ثانية لرئاسة الحكومة.وقال القدري لوكالة / المعلومة /، إن “تجديد الولاية الثانية لمصطفى الكاظمي مجرد سراب خاصة بعد ضعف الأداء الحكومي في مرحلة رئاسته والتلكؤ في الملفات المهمة وسوء الإدارة”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني: الكاظمي صار بعيدا عن الولاية الثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني: الكاظمي صار بعيدا عن الولاية الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).