2022/02/15 | 19:47 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء إلى دولة قطر تلبية لدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واُستقبل مسرور بارزاني ووفده الحكومي المرافق، من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي وعدد من المسؤولين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يصل قطر في ثالث محطة عربية خلال 3 أشهر) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يصل قطر في ثالث محطة عربية خلال 3 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).