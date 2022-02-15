نجل الراحل احمد راضي يفتتح ملعب الزوراء

2022/02/15 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افتتح نجل الاعب الراحل احمد راضي، اليوم الثلاثاء، ملعب الزوراء بمباراته مع الديوانية.

وقام نجل الراحل بتحريك ركلة البداية، حيث انتهى الشوط الاول بتقدم الزوراء بهدف علاء مهاوي بالدقيقة 20.

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