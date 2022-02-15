مسرور بارزاني: نتطلع لإرساء شراكات جديدة مع قطر

2022/02/15 | 19:47 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء إن الإقليم يتطلع لبناء شراكات جديدة مع دولة قطر.

جاء ذلك بعد وصوله إلى قطر في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "يسعدني أن أزور قطر حاملاً معي أطيب تمنيات شعب كوردستان وتطلعاته لإرساء شراكات جديدة".

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