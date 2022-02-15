الصدر يرفض نظرية

2022/02/15 | 19:47 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء اعتماد المحاصصة في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

ودعا الصدر في بيان له إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتفعيل الدور الإصلاحي للبرلمان واستدعاء كل من يشك بفساده وتقصيره.

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