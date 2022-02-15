بالصور | رئيس حكومة كوردستان يجري جولة بين أروقة

2022/02/15 | 19:48 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء جولة بين أروقة مؤسسة قطر التي تتألف من نحو 50 كياناً في مجالات التعليم والبحوث وتنمية المجتمع.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه في تويتر أن زيارته إلى مؤسسة قطر تهدف للاطلاع على تأثيرها حول البحوث والتعليم والمبادرات الرامية لتنمية المجتمع.

وقال "أنا منبهر بقدرة مؤسسة قطر ربط التراث الثقافي بالحادثة".

وتابع "إن أكبر مواردنا غير المستغلة هي شعبنا، الشباب الكوردستاني.



أريد أن أساعد في فتح ذلك".

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