الصحة العالمية تحذر من زيادة إصابات كورونا في شرق أوروبا

2022/02/15 | 19:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في شرق أوروبا، حيث تشهد ست دول زيادة حادة في الإصابات.وقال رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه انه “في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية، سجلنا حتى الآن أكثر من 165 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا.لا يزال هذا المرض […]

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