دي ماريا: سنقابل ريال مدريد بأفضل لاعبي العالم

2022/02/15 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، أن فريقه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، في ظل امتلاكه أفضل اللاعبين في العالم.

ويحل ريال مدريد ضيفا على باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال دي ماريا في تصريحات لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسية “أشعر بعاطفة كبيرة تجاه ريال مدريد، فقد لعبت بقميص الميرنجي لسنوات طويلة، وأنجبت ابنتي الأولى خلال لعبي هناك”.

وأضاف “أعتقد أنها مباراة خاصة أمام فريق مميز قضيت معه 4 مواسم، لكننا نمتلك أفضل اللاعبين في العالم.



نحن قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم وتقديم أفضل مستوى تنافسي”.

وتابع “أحب هذا النوع من المباريات، إذ تمنحك الدوافع.



أعتقد أنه شيء ممتع للغاية”، لكن قبل كل شيء، يجب أن يكون لديك عقلية إيجابية للفوز، والتأكيد على أن كل ما وصلنا إليه هو نتيجة لما حققناه حتى الآن، رغم أهميته، لقاء اليوم فرصة للاستمتاع”.

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