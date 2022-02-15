2022/02/15 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتفي العالم في الخامس عشر من شباط فبراير باليوم الدولي لسرطان الأطفال بهدف رفع الوعي من خطورة المرض ودعم الأطفال المصابين، في وقت يسجل العراق ارتفاعا في نسب الإصابات خاصة في المحافظات الجنوبية والمدن المحررة.

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية فإن الإصابات في العراق تقدر بأكثر من 35 ألف مصاب بالسرطان غالبيتهم من النساء.

وتعاني بعض المستشفيات من نقص حاد في الأجهزة المهمة التي يحتاجها المرضى ناهيك عن ارتفاع العلاجات المنقذة للأرواح خصوصا وان أغلب المصابين لا يقوون على شراء الأدوية من الصيدليات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السرطان ينتشر في الجنوب والمدن المحررة والإصابات بالآلاف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السرطان ينتشر في الجنوب والمدن المحررة والإصابات بالآلاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).