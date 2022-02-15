شولتس: إعلان انسحاب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية مؤشر جيد

2022/02/15 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس ،اليوم الثلاثاء، أن إعلان انسحاب قوات روسية من الحدود الأوكرانية يشكل إشارة جيدة.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، إن الأنباء المتداولة حول انسحاب بعض القوات الروسية من حدود أوكرانيا هي في أي حال مؤشر جيد، معربا عن أمله بأن يتم انسحاب كامل القوات الروسية، مؤكدا أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنب نزاع أبعد من أن تكون قد استنفدت.

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