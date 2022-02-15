2022/02/15 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام جهاز مكافحة الارهاب ،اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 5 عناصر من داعش في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ، إن “جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع أسايش مُحافظة أربيل تمكن من القاء القبض على 5 إرهابيين ينتمون لعصابات داعـش الإرهابية”.

وأضاف أن إلقاء القبض على عناصر التنظيم جاء “على ضوء نتائج الجهد التنسيقي المثمر لزيارة رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب إلى مُحافظة أربيل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول: القبض على 5 عناصر من داعش في أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسول: القبض على 5 عناصر من داعش في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).