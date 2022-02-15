نجل ملكة بريطانيا الأمير أندرو وفرجينيا جوفري يتوصلان إلى تسوية

2022/02/15 | 20:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل الأمير أندرو، نجل ملكة بريطانيا، وفرجينيا جوفري إلى تسوية، وفقًا لوثيقة المحكمة التي قدمها محامو جوفري يوم الثلاثاء.

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