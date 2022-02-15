هل تقل حدة أعراض كورونا حال العدوى مرة ثانية؟

2022/02/15 | 20:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..منذ ظهور عدوى أوميكرون أخذت أعراض كورونا منعطفًا أكثر اعتدالًا، فهو يسبب أعراضاً أقل حدة مقارنة بمتغير دلتا، حيث ترتبط أعراض أوميكرون بأعراض تشبه البرد مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والتعب وآلام الظهر، وفى بعض الحالات، أبلغ الأشخاص عن أعراض معوية مثل الغثيان والقىء وفقدان الشهية، كما حذر الخبراء أيضًا من احتمال إعادة […]

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