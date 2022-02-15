2022/02/15 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش بعد صدور تقرير (أمنستي) الذي يتهم إسرائيل ببناء نظام ابارتهايدإسرائيل وتقارير منظمات حقوق الإنسان: من الاستخفاف إلى ما يشبه الذعرنهاد أبو غوشصدام إسرائيل ومؤسساتها مع منظمات حقوق الإنسان، بل مع المبادىء المعتمدة لحقوق الإنسان قديم ومتجدد، وينقل الزميل انطوان شلحت في افتتاحية "المشهد" بتاريخ 24/1/2022 عن القاضي آشير غرونيس، قوله في العام 2012 أن حقوق الإنسان يجب ألا تعني الانتحار ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل.. تقرير الأمنستي.. والأبارتهايد ( 3 من 3) - نهاد ابو غوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل.. تقرير الأمنستي.. والأبارتهايد ( 3 من 3) - نهاد ابو غوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).