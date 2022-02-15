لا خير فى مصر وهى محكومة بالعسكر والأزهر . - أحمد صبحى منصور

2022/02/15 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة جاء هذا السؤال : ( انت فى وادى والناس فى وادى ، هذا رايى بعد ان شاهدت حوارك عن سيد القمنى .



المجتمع المصرى ضيّع القيم الاجتماعية الجميلة مثل الترحم على الموتى مهما كان الخلاف معهم ، ويقولون ( اذكروا محاسن موتاكم ) الغريب إن نوال السعداوى ووحيد حامد وسيد القمنى عاشوا طويلا ، ومع هذا تجد المتدينين يشمتون فى موتهم لأنهم كفار .



واسمح لى أن أقول انهم سيشمتون أيضا فى موتك .



القضية الأساسية ا ......





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