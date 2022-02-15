التاريخ المنسي - الولايات المتحدة الأمريكية - 8 - هاني عبيد

2022/02/15 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاني_عبيد التاريخ المنسي - قرار التقسيم وإنشاء دولة إسرائيلأعد دراسة بعنوان "التاريخ المنسي..قرار التقسيم وإنشاء دولة لإسرائيل"، حيث سأستعرض مواقف الدول التي خرجت منتصرة بعد الحرب العالمية الثانية وهي: الاتحاد السوفياتي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.



وسأنشر تباعاً فصول من هذه الدراسة، ويسعدني أن يشاركني القراء بملاحظاتهم وتعليقاتهم حول هذا الموضوع الهام.موقف الولايات المتحدة الأمريكية -8 ......





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