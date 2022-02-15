حكومة الكاظمي تصدر توجيهاً بشأن التعاقد مع شركات الغاز القطرية

2022/02/15 | 20:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجّه مجلس الوزراء، الثلاثاء، وزارتي الكهرباء والنفط بالاستعانة باستشاريٍ متخصصٍ في مجال الغاز بأُسلوب التعاقد المباشر لمناقشة مقترح مشاريع التعاقد التي تخص الغاز القطري.

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وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2022)، أن "مجلس الوزراء وجه وزارة الكهرباء مباشرتها على وجه السرعة بالتنسيق مع وزارة النفط للاستعانة باستشاري متخصص في مجال الغاز بأسلوب التعاقد المباشر، واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لمناقشة المقترح المقدم من شركة (Excelerate) الأمريكية عبر التعاقد مع شركات الغاز القطرية".

وأضاف أنه "قرر قيام وزارة الكهرباء ووزارة النفط باستقطاب عروض من شركات اخرى عبر البحر ومن المنافذ الأخرى".

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