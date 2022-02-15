تطوير روبوت مصنوع من السكر والجيلاتين

2022/02/15 | 20:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..طور فريق من الباحثين بجامعة يوناس كيبلر في النمسا روبوتا مصنوعا من مواد قابلة للتحلل في البيئة الطبيعية، وحسب الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية “ساينس روبوتيكس”، صنع الباحثون الروبوت عن طريق تقنيات الطباعة المجسمة وباستخدام أحبار مصنوعة من مواد طبيعية، حسبما نقلت البيان الإماراتية.ومنذ سنوات، يحاول العلماء تطوير روبوتات لينة على غرار […]

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