2022/02/15 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..حادث سير مروع على طريق الموت بين هيت والقائم غرب الانبار

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