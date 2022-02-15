مجلس إدارة مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2022

2022/02/15 | 20:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد مجلس إدارة مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول للعام الحالي 2022 برئاسة نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف.وقال المكتب الاعلامي للبنك المركزي في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “المجلس ناقش المسائل المدرجة على جدول أعماله، إذ استعرض الإنجازات التي حقّقها المركز خلال العام الماضي، فضلًا […]

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