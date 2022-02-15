بعد حكمها بعدم دستورية قانون النفط في الاقليم.. الحزب الديمقراطي يهاجم المحكمة الاتحادية

2022/02/15 | 20:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية عقب اصدارها حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، فيما اتهمها بالتخبط.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، ان “قرار المحكمة الاتحادية جاء متأخرا جدا، وهذا الامر دليل على وجود تخبط داخل المحكمة”، مبيناً ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد حكمها بعدم دستورية قانون النفط في الاقليم..



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