2022/02/15 | 20:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… دعا عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الثلاثاء، إلى محاسبة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي بسبب حادثة “جبلة” التي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصاً.وقال الهلالي لوكالة/المعلومة/، إن “قرار محكمة جنايات بابل بالحكم بالإعدام على شخصين احدهما برتبة مقدم في استخبارات وزارة الداخلية يعد بمثابة كبش فداء وللتغطية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالفتح يدعو لمحاسبة الكاظمي والغانمي ويحملهما مسؤولية مجزرة جبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالفتح يدعو لمحاسبة الكاظمي والغانمي ويحملهما مسؤولية مجزرة جبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).