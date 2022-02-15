زراعة واسط تحدد سبب ارتفاع أسعار السمك

2022/02/15 | 20:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط - واع - دانيال قاسم شهدت محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار السمك الى ثمانية آلاف دينار لكيلو السمك الواحد.وقال مدير زراعة واسط أركان مريوش، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ارتفاع أسعار العلف عالمية وليست محلية، والسبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو عدم وجود أعلاف في مخازن وزارة الزراعة وأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير وهذا أثر على المواطن الواسطي مطالبا الحكومة بتوفير العلف الحيواني وكذلك البروتين".فيما قال احد المواطنين ابو علي الحياوي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المحافظة شهدت ارتفاعا مفاجئا بأسعار السمك حيث يعتبر الارتفاع غير منطقي وغير مبرر"، مؤكدا أن "ارتفاع الأسعار يلقي بظلاله على المواطن بشكل عام وخصوصا ممن لا يملك قوت يومه بشكل منتظم". من جانبه أوضح صاحب أحواض السمك ابو سرهيد الشمري: "نعاني ومنذ فترة طويلة من أرتفاع اسعار العلف والبروتين والصويا وغيرها، اضافة إلى أن تربية الأسماك تحتاج إلى دعم حكومي حقيقي". وأشار الى أن "اصحاب احواض الاسماك يبيعون للتجار عشرات الاطنان يوميا والان بدأ المواطن يعزف عن شراء السمك بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار".بدوره أوضح تاجر الأسماك، "نشتري طن السمك بـ700 الف دينار والان أصبح طن السمك بمليون ومئة الف دينار بسبب ارتفاع أسعار العلف".

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