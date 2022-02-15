2022/02/15 | 20:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني اليوم الثلاثاء، عن موافقته على تجديد مدة تعاقد المشمولين بقرار (٣١٥) في حال توفر التخصيصات المالية في المحافظة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



محافظ البصرة يحدد شرطا لتجديد عقود 315 first appeared on ايرث نيوز.

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