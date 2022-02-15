الزوراء يتخطى الديوانية في افتتاح ملعبه الجديد

2022/02/15 | 20:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… افتتح فريق كرة القدم بنادي الزورا، ملعبه الجديد بتغلبه على الديوانية بهدفين نظيفين.واقيم اللقاء ضمن مواجهات الاسبوع الحادي والعشرين من الدوري الممتاز.ووقع على هدفي النوارس كل من علاء مهاوي في الدقيقة 21 ومحمد قدوح في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.الفوز وضع النوارس في المركز الثاني بعد وصوله إلى 42 نقطة.[…]

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