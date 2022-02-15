الزوراء يفوز على الديوانية بالدوري الكروي الممتاز

2022/02/15 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

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افتتح نادي الزوراء، اليوم الثلاثاء، ملعبه بفوز على الديوانية بهدفين مقابل لا شيء،

وبهذا الفوز عزز وصافته للدوري الممتاز في الدور الحادي و العشرين.

وابتدأ الزوراء رحلته على أديم ملعبه الجديد بهدف علاء مهاوي بالدقيقة 20 معلنا اول أهداف النوارس بخطأ قاتل لحارس مرمى الديوانية وليد عطية.

وفي بداية النصف الثاني اضاف محترف الزوراء اللبناني محمد قدوح الهدف الثاني بالدقيقة 47 من عمر المباراة و بعدها حافظ الزوراء على النتيجة ليخرج فائزا بثلاث نقاط عززت صدارته ب 42 نقطة.

فيما تجمد الديوانية بالمركز الثامن عشر و برصيده 16 نقطة.

وشهد افتتاح ملعب الزوراء الجديد حضورا جماهيريا كبير لكلا الفريقين و حضور رسمي تمثل بوزير الشباب و الرياضة عدنان درجال.

و شهدت المباراة تحريك نجل الاعب الراحل احمد راضي فيصل اول كرة بداية في التحفة المعمارية الجديدة.

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