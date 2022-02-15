بافتتاح ملعبه الجديد.. الزوراء يهزم الديوانية في الدوري الممتاز

2022/02/15 | 20:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دشن فريق الزوراء ملعبه الجديد، الثلاثاء، بثنائية في شباك ضيفه الديوانية ضمن الجولة 21 من الدوري الممتاز لكرة القدم.سجل ثنائية النوارس كل من، علاء مهاوي في الدقيقة (21)، ومحمد جلال قدوح عند الدقيقة (49).وافتتح ملعب الزوراء رسمياً، مساء اليوم الثلاثاء، وسط حضور رسمي وجماهيري فاق ال16 ألف متفرج، ليدخل ملعب النادي الأكثر […]

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الزوراء يهزم الديوانية في الدوري الممتاز أولاً على الايام نيوز.

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