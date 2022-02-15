2022/02/15 | 20:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وذلك أثناء زيارة الأخير إلى مملكة البحرين.

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