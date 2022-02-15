النفط توافق على فتح خط إنتاج في مصفى السماوة لتجهيز وقود الديزل

2022/02/15 | 20:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الثلاثاء، عن استحصال موافقة وزير النفط، احسان عبدالجبار اسماعيل، على فتح خط إنتاج لتجهيز منتوج وقود الديزل في مصفى السماوة، من اجل تجهيز مزارعي محافظة المثنى، وبكمية تصل إلى ثلاثة ملايين لتر شهرياً.وبين المحافظ في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “مدير مصفى السماوة أبدى […]

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