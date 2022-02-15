الهايس: عدم اشراك الاطار التنسيقي بتشكيل الحكومة سيجعل عمرها قصيراً

2022/02/15 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… حذر رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس، الثلاثاء، من تشكيل حكومة اغلبية وطنية غير متوازنة، لافتا الى ان الحكومة لن تصمد طويلا في حال تشكيلها من دون مشاركة قوى الاطار التنسيقي.وقال الهايس في تصريح لـ / المعلومة/ ان “الدعوات الصادرة من بعض القوى السياسية بالمضي قدما في تشكيل حكومة اغلبية وطنية، تعد […]

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