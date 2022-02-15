2022/02/15 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تسجيل صوتي متداول لنجلي رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، تضمن شتائم لشخصيات من النادي ردود فعل واسعة، وتعهد لاعب كرة سابق بالنادي ورد اسمه في التسجيل باللجوء للقضاء

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