في رحيل سيد القمني: قراءة نقدية - أنس الأسعد

2022/02/15 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أنس_الأسعد عُرِفَ عن القمني مواجهته الدّائبة للجماعات الإسلامية.



لكنّها مواجهة لم تراعِ في الخصومة قياساً مُختلفاً بقدر ما تمثّلتْ أخلاق وادّعاءات ما تنقده؛ بذا نحتَ القمني هيكلاً علمانيّاً في نقد التّراث وتقديم قراءة مختلفة لنصوصه بعيداً عن السّائد، بخاصّة في مواجهته المريرة لا مع الأصوات السّلفية فحسب، بل مع مؤسسة «الأزهر» مباشرةً.



بيد أنّ المؤدّى النّهائي لمنهج القمني لم يكن سوى نسخة متطرّفة تتوخّى التّهك ......





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