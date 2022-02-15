الزاملي: نضع اللمسات الأخيرة على تشكيل اللجان النيابية وسنقدمها خلال الأيام المقبلة

2022/02/15 | 21:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل اللجان النيابية، فيما بين أنها ستقدم خلال الأيام المقبلة.وقال الزاملي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "عازمون على العمل بكل ما لدينا من صلاحيات تشريعية ورقابية لتنفيذ مشروع الإصلاح الذي نادى به الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر "أعزه الله"، وستكون هذه الدورة النيابية قاصمة لظهر الفاسدين بغض النظر عن انتمائهم وطوائفهم ومكانتهم الوظيفية".وأضاف: "لقد قطعنا عهدًا مع الله وقائدنا وشعبنا العزيز بالمضي في طريق الاصلاح وسنفي بوعدنا لتحقيق مصالح الشعب المظلوم، ونؤكد أننا سنقف بحزم بوجه التدخلات والمصالح الحزبية الضيقة ولن نكون إلا في خندق الوطن والشعب من خلال تقديم الخدمات وتشريع القوانين التي تلبي تطلعات المواطنين"، مضيفا اننا "نضع اللمسات الأخيرة على تشكيل اللجان النيابية وسنقدمها خلال الايام القليلة القادمة، ولن نسمح لأي جهة كانت بتعطيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس، وسنعمل باخلاص وتفانٍ من اجل دعم تشكيل حكومة اغلبية وطنية قوية قادرة على خدمة الشعب، وتحقيق مصالحهِ".

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