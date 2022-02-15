2022/02/15 | 21:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت امانة بغداد اليوم الثلاثاء، بانها في صدد اعادة اعمار المجسر الرابط بين حيي الجامعة والخضراء بجانب الكرخ من بغداد بعد اكمال الدراسات الاستشارية له واعادته للخدمة بعد اغلاق دام لسنوات طويلة.ونقل بيان للامانة عن امين بغداد علاء معن وتلقته “ايرث نيوز” بان ” المجسر الرابط بين حي الجامعة وحي الخضراء تعرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد توضح بشأن اعمار المجسر الرابط بين حيي الجامعة والخضراء first appeared on ايرث نيوز.

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