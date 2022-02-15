الإطاحة بعنصر بارز بداعش الإرهابي بعملية نوعية شرقي الفلوجة    

2022/02/15 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… افاد مصدر امني في قيادة عمليات الانبار، الثلاثاء، باعتقال عنصر بارز في عصابات داعش الاجرامية بعملية “نوعية” شرقي مدينة الفلوجة.وذكر المصدر لـ/المعلومة/ ان “القوات الامنية نصبت كمينا لعنصر بارز من عناصر عصابات داعش الاجرامية وتمكنت من اعتقاله بعملية نوعية حال تواجده في قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، دون وقوع أي مقاومة تذكر”.[…]

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