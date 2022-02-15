2022/02/15 | 21:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل اللجان النيابية، فيما بين أنها ستقدم خلال الأيام المقبلة.وقال الزاملي في بيان تلقى “النور نيوز”نسخة منه، عازمون على العمل بكل ما لدينا من صلاحيات تشريعية ورقابية لتنفيذ مشروع الإصلاح الذي نادى به الصدر، وستكون هذه الدورة …

ظهرت المقالة الزاملي: نضع اللمسات الاخيرة على اشكيل اللجان البرلمانية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي: نضع اللمسات الاخيرة على اشكيل اللجان البرلمانية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي: نضع اللمسات الاخيرة على اشكيل اللجان البرلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).