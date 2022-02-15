خبيرة صحة تكشف عن أطعمة تجعل بشرتك متوهجة وعقلك أكثر حدة

2022/02/15 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… هناك طريقة واحدة بسيطة وسهلة التحقيق تؤدي إلى فوائد تعزز الحياة وتطيل العمر: تناول المزيد من النباتات.كما أوضحت خبيرة صحة القناة الهضمية الدكتورة ميغان روسي، لـ”ديلي ميل”، فإن ما نأكله كل يوم له تأثير مباشر على المدة التي سنعيشها، ويثبت بحث جديد نشره علماء في النرويج هذه النقطة.ووجد الباحثون في جامعة […]

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