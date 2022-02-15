مقتل عنصرين من داعش في ضربة جوية بجبال حمرين

2022/02/15 | 21:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين من عصابات داعش بقصف لطائرات F16 العراقية في جبال حمرين.وذكر بيان للخلية ان “المديرية العامة للاستخبارات والامن، وبالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تمكنت من رصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين“.واضاف البيان ان “المديرية عملت على تزويد هذه المعلومات […]

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