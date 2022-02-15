الأزمة المالية تخنق نادي القاسم ورئيسه يوجه رسالة للمسؤولين

2022/02/15 | 21:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعاني نادي القاسم الرياضي، اليوم الثلاثاء، من أزمة مالية خانقة تؤثر على مردوده الاقتصادي في الموسم الحالي.وقال رئيس النادي حسين الكعبي لـ”ايرث نيوز” إن “فريق القاسم هو الفرحة الوحيدة لأبناء محافظة بابل، لكن للأسف النادي من دون أي دعم مادي ويعاني من أزمة خانقة”.وأوضح أن “أجور اللاعبين يتم تأمينها عن طريق […]

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