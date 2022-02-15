2022/02/15 | 21:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن مقتل عنصرين من داعش خلال استهداف وكر للتنظيم بواسطة طائرات F_16 العراقية في سلسلة حمرين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط.



2022)، أن "جمع المعلومات المستمرة وتقاطعها خلال أداء العمليات الاستباقية، كانت له نتائج إيجابية عالية في مختلف قواطع المسؤولية، حيث تمكنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من رصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضاف أنها "عملت على تزويد هذه المعلومات الى صقور الجو التي ترجمتها على شكل ضربة موجعة بواسطة طائرات F_16 العراقية ، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية كانا داخل هذا الوكر".

وأكد أن "جهود قطعاتنا الأمنية متواصلة في دك أوكار الإرهابيين وملاحقة عناصره المنهزمة، وستكون لنا عمليات لاحقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات أف 16 العراقية تغير على وكر للتنظيم وتقتل عنصرين في حمرين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات أف 16 العراقية تغير على وكر للتنظيم وتقتل عنصرين في حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).