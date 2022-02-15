التشكيلة الرسمية لريال مدريد في مباراته مع سان جيرمان

2022/02/15 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اعلن النادي الملكي الاسباني، التشكيلة الرسمية التي سيلعب بها ريال مدريد في مواجهة باريس سان جيرمان.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى كورتوا فيما ضم خط الدفاع كل من كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

ووضع الفريق في خط الوسط توني كروس، كاسيميرو، مودريتش، في وقت ضمت تشكيلته في خط الهجوم أسينسيو، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

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