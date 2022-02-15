وزير الشباب: الفيفا قد يوافق على إقامة المباريات الدولية على احد الملاعب العراقية

2022/02/15 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، على احتمالية موافقة الفيفا على إقامة المباريات الدولية على احد الملاعب العراقية.

وقال إعلام درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وزير الشباب و الرياضة و رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عدنان درجال أكد ان إدارة الاتحاد الكروي لم تستلم اي إجابة رسمية من الاتحاد الدولي الفيفا بشأن إقامة مباراة منتخبنا المقبلة بتصفيات كأس العالم مع الإمارات في احد الملاعب العراقية على عكس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي عن صدور موافقة رسمية بإقامة المباراة في العراق".

و اضاف درجال اننا "لدينا معلومات شبه مؤكدة ان الاتحاد الدولي قد توصل لقناعة إمكانية إقامة المباريات الدولية على احد الملاعب العراقية خاصة بعد نجاح تنظيم مباراة منتخبنا و أوغندا الشهر الماضي"، لافتا إلى أنه "لا يوجد أي فرق ان كان المباراة في بغداد أو البصرة في حال صدور موافقة الفيفا لأن جميع ملاعبنا جاهزة و مؤهلة فنيا".

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