تعرف على مواصفات هواتف سامسونغ فئة A الجديدة

2022/02/15 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تستعد سامسونغ لإطلاق هواتف جديدة من فئة Galaxy-A، مزودة بكاميرات وتقنيات جيدة، ستطرحها بأسعار منافسة في الأسواق العالمية.وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ تعمل حاليا على تطوير هاتفين من الفئة المذكورة، أحدهما سيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G الحديثة، والآخر سيتمتع بأداء ممتاز وكاميرات جيدة.وسيحصل الهاتف الثاني Galaxy A23 على هيكل […]

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