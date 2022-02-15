2022/02/15 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفي تعثّر إتفاق العراق مع توتال الفرنسية وخبير لـ (الزمان) : إبطال قانون نفط الإقليم يقيّد صلاحية بيع الخام ويخضع العقود للرقابة بغداد – قصي منذر رأى خبير قانوني ، قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بشأن عدم قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، سيلزم الاقليم بتسليم انتاجه الى بغداد مع اخضاع عقوده لديوان الرقابة […]

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